【キーウ、ロンドン共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、ロンドンを訪問し、スターマー英首相と会談した。米ロ首脳会談を控え、ウクライナと英国の結束を確認したとみられる。英BBC放送が報じた。スターマー氏は首相官邸前で、到着したゼレンスキー氏を抱擁で迎えた。約1時間の会談後、ゼレンスキー氏はスターマー氏に見送られながら、足早に官邸を後にした。記者団からは両首脳に対し、米ロ首脳会談に関する質問が