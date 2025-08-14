リポート「きょうの上高地、雲がかかり穂高連峰は見えませんが、それでも、人気の写真スポット、河童橋は人であふれています」お盆休み真っ只中の14日、大勢の人でにぎわった松本市の上高地。雄大な山々と清流を写真に収めようと、河童橋は混雑していました。香港から「とてもワクワクします。だって美しいから」愛知県から「蝶ヶ岳に登ります。本当は10、11日だったんですけど大雨で閉鎖になってしまったので、日にちずらし