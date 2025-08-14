指先から美しさを育むネイルケアに、新たな名品が仲間入り。人気ネイルブランド「シュガードール」から、補修※1と保湿を同時に叶える濃密※2ネイルオイルが数量限定で登場します。乾燥しやすいガサガサ爪やネイル後のケアにぴったりで、日中も夜も手軽に指先ケアができる筆タイプ。秋の始まりに向けて、ふとしたしぐさまで美しく見せてくれる“うるおい美爪”を手に入れましょう♡ 補修も保湿も、これ1本でOK