涼しげなポニーテールで登場躍動感溢れるフォームを魅せた人気声優がセレモニアルピッチで球場を盛り上げた。14日に開催されたプロ野球・西武−ソフトバンク(ベルーナドーム)でセレモニアルピッチを行ったのは声優の花澤香菜。22日公開の映画「おでかけ子ザメ」とのコラボイベントが実施されたこの日、主役の?子ザメちゃん?の声を担当している花澤は西武のユニフォーム姿でマウンドへと登場。大きく左足をあげる躍動感のある