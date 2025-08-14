◆西武―ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）ソフトバンクの大津亮介が再逆転を許し、6回途中6安打3失点で降板した。3回、古賀悠斗に先制の左越えソロを許したが、その後は粘りの投球。5回には味方が逆転に成功した。6回2死二塁のピンチを招くと、ベンチはネビンとの勝負を避け、申告敬遠を選択。しかし、大津は村田怜音に同点の中前打、デービスに勝ち越しの左前打と2者連続の適時打を浴び、2番手の尾形崇斗と交代した