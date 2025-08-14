渋川市の赤城自然園では、森の妖精とも呼ばれるレンゲショウマが見頃を迎えています。 四季折々の自然を楽しめる渋川市の赤城自然園では、夏を代表する花・レンゲショウマが見頃を迎えました。 レンゲショウマは、長い茎にいくつもの玉のようなつぼみをつけ、薄紫色の花を下向きに咲かせます。その可憐な姿から「森の妖精」とも呼ばれ、訪れる人を魅了しています。 園によりますと、今年は、雨が少なく気温が高い日が続いたこと