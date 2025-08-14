茶の湯の海外伝道に力を入れ、元特攻隊員としても知られた茶道裏千家前家元の千玄室さんが１４日亡くなった。英エリザベス女王ら各国要人との交流に努めたほか、１００歳を超えてもなお戦跡を訪れ、亡くなる直前まで講演を引き受け、平和の大切さを訴えてきた。千さんは戦時中、学徒出陣で海軍に入隊。徳島海軍航空隊で特攻の訓練を積んだが、出撃しないまま終戦を迎えた。１９４５年９月、千さんは実家の裏千家に戻った。茶