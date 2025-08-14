全国高校野球選手権大会の大会本部は１４日、動画配信サイトに「甲子園球場に爆弾を仕掛けた」という旨のメッセージを投稿した男性を甲子園警察署が威力業務妨害容疑で逮捕したことを発表した。大会本部は、「多くの人に恐怖心を抱かせ、大会の運営を混乱に陥れる行為は極めて悪質で、決して看過できません。捜査に協力するとともに、引き続き安全な大会運営に努めてまいります」とコメントした。