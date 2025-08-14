養殖漁業の発展を目指し、長崎総合科学大学と東京本社のIT企業「シーエーシー」が包括連携を結んだことを発表しました。 発表式には2019年から長崎で事業を展開する独立系ソフトウエア会社、シーエーシーの佐別當社長と黒川 理事長が出席。 今回の連携で、進行中の養殖業のスマート化、経営管理のDX化 などを進めます。 今後は人材交流を活発化させ地域に貢献す