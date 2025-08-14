種子島の中種子町で14日昼前、住宅1棟が全焼する火事がありました。 種子島警察署によりますと、14日午前11時半すぎ、中種子町野間の住民から「自宅が火事になり燃えている」と消防に通報がありました。 火はおよそ3時間後に消し止められましたが、公務員・大木田昭人さん(59)の木造平屋の住宅1棟およそ130平方メートルが全焼しました。大木田さんは4人暮らしで、当時家にいた妻と息子は火事に気がつき逃げて無事でした。