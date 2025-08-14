ボートレース大村「ミッドナイトボートレースin大村6」は15日から4日間の日程で幕を開ける。女子は6人が参戦しているが、山口真喜子（28＝長崎）に注目したい。前走地の浜名湖レディースチャンピオンでG1初出場。見事に予選をクリアし、迎えた準優10Rは手に汗握る攻防だった。2着争いを演じていたが、最終的には悔しい4着に敗れた。今節は地元水面で当然気合も入っている。相棒は64号機。「松本（博昭）さんと一緒くらいだ