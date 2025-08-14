13日、試合中にスポーツ賭博に関わる行為を行ったとして起訴されていた檀崎竜孔被告(25)がオーストラリア・メルボルンの裁判所で起訴内容を認めた。同日、豪『ABC』や豪『ヘラルドサン』が伝えた。同被告は7月までオーストラリア・Aリーグのウエスタン・ユナイテッドに所属。クラブ側は6月に同被告が賭博容疑で起訴されたことを発表していた。檀崎被告は13日に裁判所に出頭した。友人の平山勇太被告(27)と共謀し、今年4月から5