岐阜県警察本部岐阜県警大垣署は14日、塾の教え子2人にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで、学習塾講師河村成泰容疑者（31）＝大垣市＝を逮捕した。「触りました」と容疑を認めている。逮捕容疑は7月3日、大垣市の学習塾で未成年の女子2人の下半身を触った疑い。被害者の父親が「授業中、娘が塾の先生に体を触られた」と通報した。