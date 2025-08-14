円買い先行も次第に落ち着く、ドル円１４６円台半ば＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円買い先行も次第に動きは落ち着いてきている。東京市場では円買いが強まった。ベッセント米財務長官が９月米ＦＯＭＣでの５０ｂｐ大幅利下げを主張、日銀にはインフレ対応を求めており利上げへの圧力をかけたことが背景。ドル円は147円台前半から146円へと下落し、ロンドン朝方には146.21近辺まで安値を広げた。その後は下げ一服となり