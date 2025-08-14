マクロン仏大統領 トランプ大統領はウクライナに安全保障を提供する意向を表明 トランプ大統領が会談でウクライナのNATO加盟を明確に否定した 背景として、ウクライナのNATO加盟は、ロシアとの平和的解決の障害となっている 今後の展開を見守る必要がある （昨日行われた欧州首脳とトランプ大統領の会談後、マクロン仏大統領が南仏の別荘からコメント）