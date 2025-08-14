毎週週替わりのパーソナリティが担当している金曜24時からのニッポン放送『オールナイトニッポンX(クロス)』の8月22日(金)は、グループ魂が担当することが決定した。グループ魂は、破壊(Vo / 阿部サダヲ)、暴動(G / 宮藤官九郎)、小園(B / 小園竜一)、石鹸(Dr. / 三宅弘城)、遅刻(G / 富澤タク)、港カヲル(46歳 / 皆川猿時)によるパンクコントバンドだ。2005年、「君にジュースを買ってあげる」で『第56回NHK紅白歌合戦』出場を果