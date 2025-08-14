坂口和子さん 長崎への原爆投下から80年となる8月9日。 14歳で被爆し、現在、大分県大分市で暮らす94歳の女性もこの日を特別な思いで迎えました。 原爆で家族を亡くし、自身も後遺症を抱える女性に当時のことや今の思いを聞きました。 大分市の自宅で帰省してきたひ孫たちとの久しぶりの再会を喜んでいるのは、坂口和子さん94歳です。 幸せそうな表情を浮かべる坂口さんですが、80年前の8月9日の惨状は忘れることができ