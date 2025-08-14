10日に放送されたABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）に、沖縄吉本のタレント・大屋あゆみとその夫が登場した。【場面カット】劇団を立ち上げ手話コメディも行っている妻藤井隆と井上咲楽がMCになって3年以上経ち、視聴者に感謝の気持ちを伝えるための、5週にわたるスペシャル企画を実施。沖縄・栃木・大分と全国3都市を回って新婚トークを繰り広げる「MC就任3周年！3都市サンキューツア