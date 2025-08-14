◇パ・リーグロッテ―日本ハム（2025年8月14日エスコンF）ロッテの“道産子リレー”は不発に終わった。北海道・鵡川町出身の河村は22年5月26日の広島戦（マツダ）以来3年ぶりの1軍マウンドだったが、初回レイエスに2ランを被弾するなど3回2/3、103球を投げて5安打5失点（自責4）。4回2死一、二塁の場面で場面で救援した苫小牧市出身の菊地は水谷に四球を与え、満塁とされながら何とか無失点で切り抜けたものの、続く5