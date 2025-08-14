【モデルプレス＝2025/08/14】女優の吉岡里帆と俳優の水上恒司が14日、W主演を務める映画「九龍ジェネリックロマンス」（8月29日公開）の「納涼！夕涼み試写会」に出席。お互いの印象を明かした。【写真】吉岡里帆が称賛した年下俳優◆吉岡里帆＆水上恒司、浴衣姿で登場白地に金魚柄の浴衣で登場した吉岡は「アニメの『九龍ジェネリックロマンス』で実は（金魚の）サクセスの声をさせていただいていまして、そのご縁で今日は金魚柄