１１日、上海博物館「ピラミッドの頂−古代エジプト文明展」で展示を見る人たち。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海8月14日】中国上海市の上海博物館で開催中の「ピラミッドの頂−古代エジプト文明展」で、168時間のカーニバルイベントが行われている。17日までの7日間は24時間無休で開館し、展示のほか、新刊発表会やエジプト舞踊ショー、体験型ゲーム、ミュージアムグッズのプロモーションなど多彩な催しを実施。来館者