東西の秀才と才媛。バッチバチの火花が、テーブルの上で散った。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。最後まで勝ち残った2名として、東大出身の新田渓と、京大出身の岡本詩菜が優勝を懸けて戦った。その初戦では新田が岡本に強烈な先制攻撃を繰り出し、ハイレベルな内容で視聴者を唸らせた。【映像】“東大vs京大”イケメンvs美女の極上ポー