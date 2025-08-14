【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は14日、ウクライナでの戦闘を停止し、長期的平和を築く合意に向けて米政権が精力的かつ誠意ある努力をしていると述べ、トランプ大統領の仲介努力を評価した。政権幹部との会合で語った。