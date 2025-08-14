歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラム・ストーリーズで、台北公演の興奮も冷めやらぬ中に広島公演の準備に取り組む心境を明かしています。【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】台北公演から今月16日の広島公演へ “わたしが持ってなくてどうする” 自身のメンタルをかきたてる独白浜崎さんは、カラダのメンテナンスを受けた後に広島公演のリハーサルに取り組んだとのこと。黒のキャップにチェックのシャツ、黒のパンツにスニ