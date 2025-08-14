「ガスト」や「バーミヤン」などを運営するすかいらーくホールディングスは今年1月から6月までの決算を発表し、増収増益となりました。すかいらーくホールディングスが発表した今年1月から6月までの決算で、売上高は前の年の同じ時期に比べて15.4%増え、2209億円。最終的な利益は25.2%増え、78億円と増収増益となりました。コメの価格高騰に加え、物流費などのコスト高の状況が続いていますが、ガストなどの既存店の売り上げが好調