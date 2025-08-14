五島市でお盆の伝統行事「チャンココ」が13日から行われています。 花笠をかぶり法被にワラで編んだ腰みの姿の一行が優雅な舞を披露します。 五島市のお盆の伝統行事「チャンココ」。 800年以上の歴史があり、県の無形民俗文化財に指定されています。 初盆を迎えた家や墓などをまわり先祖の御霊を鎮めます。 市内12の地区の青年団が伝統を受け継ぎ、下崎山地区ではお盆の3日間で家々をまわるということです。