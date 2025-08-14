◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（１４日・ベルーナドーム）人気声優の花澤香菜が試合前のセレモニアルピッチに登場した。西武の期間限定の鮮やかなブルーのユニホームを着た花澤は、ダイナミックなフォームからボールを投げ込んだ。「あんまり良い方向にいかなくて…。（点数は）５０点です」と悔しがった。それでも、満員の観客から声援を受け「ライオンズファンの皆さんが投げ終わった後にも笑ってくれたり、手を振ってく