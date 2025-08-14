13日、大阪・関西万博につながる大阪メトロ中央線が、一時運転を見合わせた影響で、多くの人が帰宅困難となった。3万人ほどが一時、会場とその周辺に滞留したとみられる。深夜の万博会場ドキュメント万博ゲート前の広場を埋め尽くし、身動きが取れなくなった人たち。これは13日夜10時半ごろの大阪･関西万博会場の最寄り駅。大阪メトロ中央線の夢洲駅前。万博会場に繋がる唯一の鉄道ルートが、午後9時28分に突如、運転見合わせに･･･