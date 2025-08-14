15日の「精霊流し」に伴い、長崎市や佐世保市など各地で交通規制が実施されます。 県警によりますと、今年は警察への通行許可申請が必要な2メートル以上の精霊船が、699隻流される予定で、約900人態勢で警備にあたるということです。 このうち半数以上が流される予定の長崎市では、15日午後5時から行事が終わるまで交通規制が行われます。 崇福寺入口交差点から夢彩都など17の区間で車両や歩行者の通行が規制さ