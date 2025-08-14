伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は5日目、準決勝戦を迎えた。11Rはスタートを決めた黒川京介（27＝川口）が後続を離して逃げ切り。今節無傷の5連勝をマークした。「出来すぎです。スタートのタイミングは遅かったが、後から伸びた」と勝因を語った。伊勢崎はそこまで得意な場ではないが、ここまで負けなし。「いつもの伊勢崎よりいい状態で走れている」と語った。気温が高く、厳しい走路コンディショ