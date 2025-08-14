【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１３日、エルサレムで演説し、パレスチナ自治区ガザの戦闘を巡り「政治的な解決は敗北と降伏の別名にすぎない」と述べた。交渉ではなく戦闘の継続で解決を図る姿勢を強調し、ガザの戦闘終結を求めたイスラエル治安当局元幹部の声明をけん制した。ネタニヤフ氏は、政権を批判する元幹部を「勝利を信じなくなった者たちが（政治的な解決という）偽りの幻想を信