アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談について、ロシア大統領補佐官は日本時間の16日早朝に開始する予定だと明らかにしました。会談後には共同記者会見が予定されているということです。ロシアのウシャコフ大統領補佐官は14日、トランプ大統領とプーチン大統領の首脳会談について、アメリカ・アラスカ州にある米軍のエルメンドルフ・リチャードソン基地で現地時間の15日午前11時半、日本時間の16日午前4時