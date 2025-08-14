ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。アーティスト／INIの許 豊凡さまとの対談を終えて…あと3時間話したかったです♪フェンファンさんのことをはっきり知ったのは去年の夏のことで、私のとある楽曲のMVをどうしようかと監督と相談したときに、実現しないドリームプランとして「フェンファンくん出てくれないかな？」と監督が言って、「いや無理だよね」と二人で笑いながらも、ああ、この曲で思い浮かぶような方なんだ