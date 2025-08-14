昨季のスペイン2部優勝チーム、レバンテの新シーズンの見通しが不透明な状況になっている。スペインメディア『Marca』は現地時間13日、16日に行われるラ・リーガ（同国1部）開幕戦のアラベス戦まで72時間を切る中、レバンテはわずか6人の選手しか登録できていないと伝えた。現在、選手登録がされている選手はDFホルヘ・カベージョ、アドリアン・デ・ラ・フエンテ、MFパブロ・マルティネス、カルロス・アルバレス、セルヒオ・ロサー