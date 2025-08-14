お盆休み真っ只中の14日、新潟市の商業施設では地元に帰省した人や観光客でにぎわいを見せていました。リポート「浜焼きの香ばしい香りが立ち込めるこちらの施設では朝から賑わいを見せています」新潟市中央区の「ピアBandai」。飲食店だけでなく新鮮な魚介類や野菜なども取り扱う観光客にも人気のスポットです。お盆休みということもあり、県外ナンバーの車がズラリ。親子連れ「埼玉からです」「海鮮を楽しみに来まし