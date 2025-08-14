人気女子プロレスラーのウナギ・サヤカ（38）が14日まで自身のX（旧ツイッター）を更新。隠し撮りに関して激怒する投稿をした。駅で隠し撮りされている投稿を自身のXで引用して「トレーニングをしてました」とつづり始めた。「隠し撮りしてSNSに上げる史上最強に最低で低俗な行為です。人生における最低のルールは守れ！」と激怒した。そして「隠し撮りだけでなく最近とても怖い事件がおこりました。明日のお昼にYouTubeに