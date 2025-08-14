勤務先の保育園で園児を殴ったとして逮捕された元保育士の男性が不起訴処分になりました。元保育士の男性は今年6月、東京・中央区の勤務先の認可保育園で4歳の園児の腹を殴った疑いで逮捕されました。東京地検は男性についてきょう付けで不起訴処分としました。不起訴の理由について東京地検は明らかにしていません。