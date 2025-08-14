夏の高校野球、三重の津田学園が8月14日、甲子園球場で異例の調整練習を行いました。気持ちを新たに、準々決勝進出を目指します。津田学園は14日、広島の広陵高校との2回戦が予定されていましたが、部員による暴力行為問題で出場を辞退したために不戦勝に。次の3回戦まで10日間も試合間隔が空くことから、14日の第3試合終了後、特別措置として練習の機会が設けられました。1時間の練習のあと、最後には笑顔で校歌を歌いグラ