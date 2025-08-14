8月14日、門別競馬場で行われた11R・北海道スプリントカップ（Jpn3・3歳・ダ1200m）は、石川倭騎乗の2番人気、ヤマニンチェルキ（牡3・栗東・中村直也）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のマテンロウコマンド（牡3・栗東・長谷川浩大）、3着に4番人気のエコロアゼル（牡3・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:12.4（良）。【阪神4R】木原厩舎最後の出走 ヤマニンチェルキが劇的な差し切りVJRA勢が馬券圏内独占石川倭騎乗