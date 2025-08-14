Travis Japan Travis Japanが14日、ライブ映像作品「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」（9月17日リリース）より通常盤の特典映像ティザーを公開した。【動画】公開されたTravis Japan、ライブ映像作品通常盤の特典映像ティザー昨年12月にリリースした2ndアルバム「VIIsual」を引っ提げて全国８都市２８公演約３１万人を動員したアリーナツアーの映像商品「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」が9月17