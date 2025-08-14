終戦の日を前にした14日、東京大空襲を指揮したアメリカ軍の司令官への叙勲は不適切だとして、市民団体が政府に対し叙勲の取り消しを求める要請書を手渡しました。アメリカ軍のカーチス・ルメイ氏は戦時中、日本に対する本土空襲の司令官として焼夷弾による無差別爆撃を指揮し、東京大空襲では10万人を超える死者が出ました。その一方で、ルメイ氏は戦後、「航空自衛隊の創設に貢献した」などとして、勲一等旭日大綬章を受章してい