この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。遅刻って癖になってしまうと時間通りに動くことがなかなかできなくなりますよね。しかし、時間を守るのは社会に出ると「当たり前」のようにできなければならなくなることの1つではないでしょうか。また、仕事でなくても遅刻を繰り返していると人間関係にもヒビが入ることもありますよね…