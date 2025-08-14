俳優の原菜乃華（２１）が１４日、都内で行われたアニメ映画「不思議の国でアリスと−ＤｉｖｅｉｎＷｏｎｄｅｒｌａｎｄ−」（２９日公開）の公開直前ティーパーティーイベントに共演のマイカピュ（１１）、山本耕史（４８）、山本高広（５０）と登壇した。主人公・りせ役の声優を務めた原は白のワンピース姿で登場。「会場の雰囲気とティーパーティーということだったので、ちょっとクラシカルな感じで」とファッショ