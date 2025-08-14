全国高校野球選手権の大会本部は１４日、動画配信サイトに甲子園に爆弾を仕掛けたという旨のメッセージを投稿した容疑者が甲子園警察署に威力業務妨害容疑で逮捕されたことを受けて、声明を発表した。「多くの人に恐怖心を抱かせ、大会の運営を混乱に陥れる行為は極めて悪質で、決して看過できません。捜査に協力するとともに、引き続き安全な大会運営に努めてまいります」とコメントした。