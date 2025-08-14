みなさんは自分のクラスに「転校生」がやってきた経験はあるでしょうか。「週刊少年サンデー」（小学館）で連載している『廻天のアルバス』の原作担当・牧 彰久さんが手がけた『ヒミツガール･トップシークレット』は、本名を明かせない転校生とガリ勉の主人公によるドラマを描いた一作です。以前牧さんのX（旧Twitter）にポストされると、7000を超える「いいね」が寄せられています。【漫画】『ヒミツガール･トップシークレット』