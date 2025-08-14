◆西武―ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）西武の郄橋光成投手（28）が、2回で緊急降板した。2回に先頭の中村晃の投ゴロが右上腕部を直撃。この回は続投して無失点で終えたが、大事をとって2回1安打無失点、26球で降板。アイシングをして様子を見ているという。本拠地ベルーナドームでは自身４連勝中だった郄橋にとって不運なアクシデントとなり、3回から糸川亮太が2番手で登板した。