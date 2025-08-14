◆西武―ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）ソフトバンクの川瀬晃が逆転の2号2ランを放った。1点を追う5回1死二塁。2番手で好投を続けていた糸川亮太の真っすぐを捉えると、右翼ポール際に飛び込んだ。「とにかく上位にいい形でつないでいくことだけを考えました。ホームランと出来過ぎた結果に驚いています。ここ最近情けない打席が続いていたので、結果を出すことができて良かったです。何とか勝ちにつなげられるように