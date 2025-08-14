お盆シーズンが始まってきょう(14日)で8日目です。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは... 【画像を見る】15日はどこが混む？ NEXCO東日本・中日本・西日本 □上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土) と見ています。 お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています