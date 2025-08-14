ボートレース多摩川「BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯」の5日目が14日に行われ、優勝戦メンバーが決定した。鈴木孝明（26＝埼玉）が準優11R、6コースから道中で永田秀二に競り勝って2着。埼玉勢唯一の優出を果たした。「あの位置から追いつけるのはエンジンのおかげです。回ってから凄く押すし、スリット近辺の行き足も序盤を思えばだいぶ良くなった。乗り心地も問題ない。（優勝戦は）外枠だけど、チャンスはあると思う。