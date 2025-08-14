デビュー40周年のメモリアルイヤーを迎える中村あゆみが、10月24日、ビルボードライブ大阪でスペシャルライブを開催する。代表曲「翼の折れたエンジェル」をはじめ、時代を彩った名曲の数々を、圧倒的な歌声とパッションで届ける一夜。自身のヒット曲だけでなく、世界の名曲、日本の名曲を披露するという、まさにスペシャルなライブだ。